Поліція знайшла підозрюваних у вбивстві таксистки на Черкащині

Черкаську таксистку Ірину Чуприну у різдвяну ніч вбили двоє повнолітніх черкащан, їм вже повідомили про підозру, повідомив керівник місцевого управління поліції Валерій Лютий на брифінгу в п’ятницю, 12 січня.

Він розповів, що 8 січня до відділу поліції звернулася дочка таксистки, після чого було введено план «Перехоплення». Автівку загиблої правоохоронці знайшли зранку 9 січня. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, було перевірено низку відеокамер. Також було встановлено свідків та очевидців, які бачили жінку в ту ніч. Було організовано слідчо-пошукові заходи в Черкасах, Смілі та відповідних районах.

Через дві доби правоохоронці отримали інформацію про особу, яка могла вчинити злочин. Її затримали, а наступного дня затримали і співучасника злочину. Тіло жінки було знайдено за 18 км у населеному пункті в лісопосадці.

«Хочу наголосити, що тіло працівники поліції знайшли саме сьогодні (12 січня) в ході огляду території. За участі судово-медичної експертизи буде встановлено причини смерті та знарядь вбивства. Наразі тривають слідчі дії, деталі ми розголошувати поки не будемо», – заявив заступник начальника обласної поліції Валентин Кожухівський, повідомило місцеве видання vikka.ua.

Керівники обласної поліції стверджують, що зараз є достатньо зібраних доказів. Ймовірним вбивцям оголошено про підозру, у вчиненому злочині вони, за словами поліцейських, зізналися.

Водночас із родичами загиблої правоохоронці не працювали, але, враховуючи ряд зібраних доказів, вони впевнені, що це саме та жінка.

Рідний брат загиблої Денис Головатюк сказав журналістам, що сестра була не конфліктною та тверезо оцінювала ситуацію.

«Колись був випадок, коли вона ще не працювала таксисткою, в Києві підвозила людину, їй підставили ніж до горла, вона віддала всі гроші та цінні речі. Вона не чіплялася за матеріальні блага, була завжди з тверезою головою і ніколи не вступала в конфлікти. Тіло мені не показували, бо слідчі органи вважають мене неадекватним», – розповів Денис.