Водолази перевіряють річку, адже не виключають можливість утоплення старшого хлопчика

У селі Колки Сарненського району двоє хлопчиків віком 3 і 4 років поїхали кататися на велосипеді та зникли. Згодом поліцейські виявили тіло молодшого у водоймі, пошуки старшого досі тривають. Про це у понеділок, 6 квітня, повідомила пресслужба поліції Рівненщини.

Про зникнення дітей увечері 5 квітня повідомила їхня тітка. За її словами, близько 15:00 племінники поїхали кататися на велосипеді та через чотири години не повернулися. До пошуків долучилися поліцейські, рятувальники, прикордонники, кінологи, а також родичі та місцеві жителі.

«Правоохоронці виявили тіло трирічного хлопчика у місцевій річці Горинь. Пошуки старшого, чотирирічного Дмитра, тривають без упину. Пошукові групи обстежують територію, ліси та прилеглі населені пункти. Водолази перевіряють водойму, адже не виключається можливість утоплення», – зазначають у поліції.

Велосипед дітей знайшли біля дерева неподалік річки (фото поліції)

Правоохоронці просять повідомити будь-яку інформацію про можливе місце перебування дитини за телефонами: 066-479-50-18 або 102.

Нагадаємо, у селі Пугач Рівненської області правоохоронці розшукали 10-річного хлопчика, який впав у кар’єр з висоти приблизно п’ятого поверху. Дитина добу перебувала на важкодоступному виступі скелі з переломами й травмами. Через круті схили до нього не змогла під’їхати спецтехніка, тому рятувальники та місцеві жителі утворили живий ланцюг і дістали малолітнього.