Машина без оператора подолала 93% маршруту

21-й полк безпілотних систем «Лава» 2-го корпусу НГУ «Хартія» вперше провів у бойових умовах автономну логістичну місію наземного роботизованого комплексу зі штучним інтелектом. Робот самостійно подолав 93% маршруту завдовжки 20 км. Про це повідомили у полку, у середу, 28 жовтня.

Під час місії оператор керував роботом вручну на відтинку завдовжки 1,4 км. Решту маршруту НРК подолав автономно за допомогою системи зі штучним інтелектом.

Перед виконанням завдання спеціальний робот проїжджає маршрутом і за допомогою лідара сканує місцевість. На основі отриманих даних створюється її 3D-модель. Після цього основний НРК рухається за побудованим маршрутом, а його камери в реальному часі розпізнають дорогу, узбіччя та перешкоди.

Штучний інтелект на основі цих даних ухвалює рішення щодо руху робота. Оператор за потреби може скоригувати маршрут або змінити швидкість на окремій ділянці, однак постійно керувати НРК вручну вже не потрібно.

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«Найважливіша зміна — оператор перестає бути водієм і стає диспетчером. Він не веде машину кожну секунду, а контролює рух і втручається тільки там, де треба», — розповів командир батальйону НРК полку «Лава» Андрій «Математик» Копач.

За його словами, у перспективі один оператор зможе контролювати одночасно кілька наземних роботизованих комплексів. Це має зменшити навантаження на військових і вплив людського фактора під час виконання завдань у зоні бойових дій.

Програмне забезпечення для автономного керування розробляє компанія Apex AI. Військові полку «Лава» брали участь у формуванні технічних вимог до системи та її польових випробуваннях.

Наступним етапом у полку називають використання автономних НРК для евакуації. За словами Андрія Копача, такі системи також менше залежатимуть від постійного каналу зв'язку, зокрема супутникового зв'язку Starlink.

У «Лаві» планують масштабувати технологію автономного керування для евакуаційних та бойових завдань.

До слова, 21-й полк безпілотних систем «Лава» 2-го корпусу НГУ «Хартія» виконує бойові завдання на Куп'янському та Харківському напрямках. Полк об'єднує повітряні розвідувальні й ударні безпілотники, наземні роботизовані комплекси, систему ISTAR та власні R&D-лабораторії.