Полоненому окупанту загрожує довічне ув'язнення

Служба безпеки України оголосила підозру 36-річному полоненому окупанту, який воював проти України на Харківщини. Його підозрюють у скоєнні воєнного злочину – вбивство полоненого українського військового. Про це у понеділок, 30 червня, повідомила пресслужба СБУ.

Підозрюваний – 36-річний громадянин Росії Сєргєй Тужилов, який має дві судимості за розбій й торгівлю наркотиками. За даними слідчих, окупант служив у 69-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії Збройних сил Росії та обіймав посаду стрільця-штурмовика.

У червні 2024 року Тужилов брав участь у боях під Вовчанськом. Як встановили слідчі, під час штурму місцевого заводу окупант разом з ще одним російським військовим розстріляли трьох українських бійців, які потрапили у полон. Українська спецслужба встановила, що саме Тужилов зі свого табельного автомата здійснив постріл у потилицю зв’язаного українського військовополоненого.

«Крім цього, зловмисник обирав місця для вбивства ще двох полонених та охороняв “периметр” під час розстрілів. Усі троє потерпілих загинули на місці внаслідок вогневого ураження з автоматичної зброї. За даними слідства, перед розстрілами рашисти катували полонених, прив’язавши їх до стовпів», – йдеться у повідомленні СБУ.

Тужилов потрапив в український полон під час наступних боєзіткнень. Тоді ЗСУ знищили підрозділ, у якому він служив, а його самого як єдиного вцілілого захопили у полон.

Слідчі СБУ повідомили Тужилову про підозру у пособництві у жорстокому поводженні з військовополоненим, поєднане з умисним вбивством (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ККУ) та вчиненні воєнних злочині, що поєднані з умисним вбивством та скоєні за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ККУ). Сєргєю Тужилову загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 30 червня стало відомо, що українські військові допитали російського військовослужбовця, якого захопили у полон на Сумщині. Окупант зізнався, що його командування наказувало розстрілювати полонених.