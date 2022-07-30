Перші гаубиці Krab були доставлені з Польщі в Україну в рамках військової підтримки в травні

Вісім САУ Krab із підписаного в червні контракту з Україною готові до передачі одержувачу, обладнання чекає на завершення останніх формальностей і буде транспортовано в Україну. Про це повідомляє Polskie Radio24.

Наразі у Польщі завершується чергове навчання для солдатів української армії, які керуватимуть гаубицями.

Наголошується, що вісім САУ Krab для української армії не будуть передані в рамках підтримки, яку польський уряд надає Україні. Це імплементація міжурядової угоди, яку Польща та Україна уклали в Києві на початку червня.

Контракт вартістю понад три мільярди злотих передбачає виробництво компанією Huta Stalowa Wola для української артилерії близько 60 Krab та додаткових машин.

Перші 18 гаубиць Krab були доставлені з Польщі в Україну в рамках військової підтримки в травні. Це обладнання було передано з запасів польської армії.