З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну польська влада вже кілька разів посилює заходи з укріплення кордону

Польща відправить 500 поліцейських на свій кордон з Білоруссю. Поліцейські приєднаються до 5 тис. прикордонників і 2 тис. солдатів, які охороняють безпеку кордону з Білоруссю. Про це заявив у Twitter міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський.

«У зв'язку з напруженою ситуацією на кордоні з Білоруссю я вирішив посилити наші сили 500 польськими поліцейськими з превентивних підрозділів та підрозділів контртероризму», – написав Камінський.

W związku z napiętą sytuacją na granicy z , podjąłem decyzję o wzmocnieniu naszych sił grupą 500 funkcjonariuszy @PolskaPolicja z oddziałów prewencji i kontrterrorystami. Dołączą oni do 5000 funkcjon. @Straz_Graniczna i 2000 żołnierzy pilnujących bezpieczeństwa tej granicy — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) July 2, 2023

Польська прикордонна служба в неділю повідомила, що в суботу, 1 липня, 187 осіб намагалися нелегально перетнути кордон Польщі з Білорусі.

Про необхідність посилення сил на кордоні з Білоруссю, в тому числі у зв'язку з присутністю групи «Вагнер», раніше заявив віце-прем’єр-міністр Ярослав Качинський.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається напруженою з 2021 року, коли різко зросла кількість спроб нелегального перетину кордону з Білорусі до Польщі. Самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко дозволив нелегальним мігрантам безперешкодно добиратися до кордонів ЄС через свою країну. Це привело до заворушень на польсько-білоруському кордоні, в результаті чого уряди Польщі та Литви розпочали будівництво захисних споруд для зменшення потоку нелегалів.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну польська влада вже кілька разів посилює заходи з укріплення кордону. З початку 2023 року прикордонна служба зафіксувала понад 12 тис. спроб незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі. 14 червня польських прикордонників обстріляли зі сторони Білорусі, через що Варшава збільшила кількість сил для контролю.