Польща подвоїть кількість танків К2 у своїй армії

Міністерство оборони Польщі планує підписати контракт на суму 6,2 млрд доларів на закупівлю ще 180 південнокорейських танків K2 Black Panther. Про це у неділю, 9 березня, повідомили в Military Watch Magazine.

Контракт на купівлю ще 180 південнокорейських танків K2 Black Panther буде продовженням договору, який був підписаний у серпні 2022 року. Відтак Польща подвоїть кількість цих машин у своїй армії до 360 одиниць. Представники уряду підтвердили, що нова угода буде підписана до квітня 2025 року.

«Це важливий крок на шляху до реалізації плану закупівлі в цілому 1000 танків К2, спрямованого на значне зміцнення обороноздатності країни. Перше замовлення планується виконати у 2025 році, коли польська армія отримає останню партію із 96 танків К2», – йдеться у повідомленні.

Що важливо, це дозволять прискорити передачу модернізованих Т-72 із Польщі в Україну.

«Швидке поповнення польського арсеналу сучасними танками К2 дозволяє продовжувати надавати підтримку Україні», – додають у повідомленні.

Відомо, що у листопаді 2024 року польська армія направила танки К2 до 16-ї Поморської механізованої дивізії в місто Бранево, що розташоване всього за кілька кілометрів від кордону з Калінінградською областю. Цей крок викрикав серйозне занепокоєння у Москви, адже танки К2 вважаються одними із найсучасніших серед країн НАТО й багато в чому перевершують російську техніку.

Танк K2 Black Panther – південнокорейський основний бойовий танк, який озброєний 120 мм L55 гладкоствольною гарматою. Боєкомплект першої черги (7 пострілів) розміщений в механізмі заряджання типу «стрічковий конвеєр», який забезпечує швидкострільність 20 пострілів на хвилину. Машину відрізняє високий рівень захисту із застосуванням елементів динамічного та пасивного захисту (NERA), Гармата, яка працює разом із автоматом заряджання, дозволила скоротити екіпаж до трьох осіб.

Нагадаємо, у липні 2022 року влада Польщі оголосила про закупівлю 48 корейських легких бойових літаків FA-50, а також менше як 180 танків K2 Black Panther.