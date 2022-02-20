Міністерство закордонних справ Польщі порадило полякам уникати поїздок на схід, північ та південний схід України. Польським громадянам, які перебувають у цих районах, Міністерство закордонних справ радить залишити їх.

«З огляду на зростання напруженості та нестабільну безпекову ситуацію на південному сході України, МЗС рекомендує утриматися від будь-яких поїздок у Харківську, Дніпропетровську, Донецьку, Луганську, Полтавську, Сумську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Одеську області, місто Севастополь та Автономну Республіку Крим. Громадяни Польщі, які перебувають на цих територіях України, повинні їх покинути», – йдеться у повідомленні МЗС.

Щодо решти території України, то МЗС рекомендує уникати неважливих поїздок.

️Ze względu na rosnące napięcie na Ukrainie #MSZ odradza wszelkie podróże do obwodów charkowskiego, dniepropietrowskiego, donieckiego, ługańskiego, połtawskiego, sumskiego, zaporoskiego, chersońskiego, mikołajowskiego, odeskiego, Sewastopola i na Krym.



https://t.co/uE6lrXOZ83 pic.twitter.com/HTnqbBezOv — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (@MSZ_RP) February 19, 2022

Як повідомляв ZAXID.NET, напередодні Німеччина й Австрія закликали своїх громадян покинути Україну. Утім, МЗС Австрії зазначило, що це не поширюється на тих, хто перебуває в західних областях.

Раніше подібні рекомендації своїм громадянам надали МЗС більш ніж десяти країн.