Польська армія отримала на озброєння перші безпілотники Bayraktar
До кінця 2024 року Польща має отримати 24 БпЛА
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак передав на озброєння польської армії перші безпілотники Bayraktar TB2. Контракт на їх поставку Польща підписала ще у травні 2021 року.
У п'ятницю, 28 жовтня, в Міністерстві оборони Польщі повідомили, що прибула перша система, яка складається з шести дронів і трьох мобільних станцій управління. Її доповнюють наземні системи підтримки, а також запасні частини та обладнання для системної діагностики.
«Ці дрони ми замовляли перед війною в Україні. Коли у 2021 році я оголосив про їх покупку, опозиція накинулася на мене, що я викачую гроші. Те, що відбувається в Україні, показує, що ми мали рацію», – зазначив Блащак.
Фото Міноборони Польщі та Маріуша Блащака
Він зазначив, що це важливий етап у модернізації польської армії. За його словами, боєготовність безпілотників є «питанням днів».
Відомо, що до кінця 2024 року Польща має отримати 24 безпілотники. За них Польща заплатила майже 270 млн доларів.
Нагадаємо, що у липні поляки зібрали 22,5 млн злотих на Bayraktar для України.