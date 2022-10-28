До кінця 2024 року Польща має отримати 24 безпілотники, які обійшлися майже в 270 млн доларів

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак передав на озброєння польської армії перші безпілотники Bayraktar TB2. Контракт на їх поставку Польща підписала ще у травні 2021 року.

У п'ятницю, 28 жовтня, в Міністерстві оборони Польщі повідомили, що прибула перша система, яка складається з шести дронів і трьох мобільних станцій управління. Її доповнюють наземні системи підтримки, а також запасні частини та обладнання для системної діагностики.

«Ці дрони ми замовляли перед війною в Україні. Коли у 2021 році я оголосив про їх покупку, опозиція накинулася на мене, що я викачую гроші. Те, що відбувається в Україні, показує, що ми мали рацію», – зазначив Блащак.

Фото Міноборони Польщі та Маріуша Блащака

Він зазначив, що це важливий етап у модернізації польської армії. За його словами, боєготовність безпілотників є «питанням днів».

Відомо, що до кінця 2024 року Польща має отримати 24 безпілотники. За них Польща заплатила майже 270 млн доларів.

Нагадаємо, що у липні поляки зібрали 22,5 млн злотих на Bayraktar для України.