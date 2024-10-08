Акцію протесту анонсували біля кордону у Медиці (пункт пропуску Медика-Шегині)

Польські фермери із вівторка, 8 жовтня, планують відновити перекриття руху на кордоні з Україною. За даними митниці, акцію протесту анонсували біля кордону у Медиці (пункт пропуску Медика-Шегині).

«Із 8 жовтня по 31 грудня 2024 року планується чергова акція протесту польських фермерів у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску «Медика», – повідомили у Львівській митниці.

Нагадаємо, з листопада 2023 року поляки блокувати кордон з Україною. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю перекривали рух у різних пунктах пропуску, вимагаючи від своєї влади та Європейського Союзу кращих умов праці для себе. Зокрема, вони просили дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, негайної виплати всіх субсидій, повернення дозвільної системи для українських перевізників, заборони імпорту української продукції та мають інші вимоги, які часто до України не мають жодного стосунку.

Польські політики, які підтримували блокаду, мають проросійські симпатії. Хто стояв за блокадою кордону, ZAXID.NET писав тут.