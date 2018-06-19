Через низькі ціни і брак працівників польські фермери припинили збір ягід

Починаючи з понеділка, 18 червня, польські садівники припинили збирати ягоди через низькі ціни на них. Садівники обурені, що витрати на вирощування фруктів є «вражаюче вищими» від прибутків, отриманих з продажу.
Зокрема, страйкарі повідомили, що у Польщі різко впали ціни на агрус, вишню, малину й смородину.
Вони, зокрема, обурені великою кількістю фруктів, які надходять до Польщі з країн, що не входять до ЄС, і вимагають від уряду та парламенту встановити мита на імпорт до Польщі цієї продукції. Також фруктові фермери вимагають від польської влади контролювати кількість сільськогосподарської продукції, що надходить в країну з-поза меж Євросоюзу.
Наприклад, фермери продають малину за ціною 2,2-2,4 злотих за кілограм. У той же час вартість вирощування кілограма малини сягає 4,5 злотих за кілограм. Працівники, які збирають малину отримують 1,2 злотих за кілограм. Відтак охочих працювати на плантаціях бракує.
Крім того, садівники вимагають від влади внести низку інших змін в законодавство для захисту своїх інтересів, пише Polska Times.
Як інформує «Kurier Lubelski», на зниженння цін польських ягід вплинув також імпорт з України.
Наразі відомо, що страйк, який ініціювала місцева асоціація садівників, триватиме аж до моменту його офіційного призупинення. У страйку беруть участь понад 400 фермерів, які вирощують ягоди.
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер: