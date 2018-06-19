Через низькі ціни і брак працівників польські фермери припинили збір ягід

Польські садівники припинили збір малини, вишні, агрусу і смородини

Починаючи з понеділка, 18 червня, польські садівники припинили збирати ягоди через низькі ціни на них. Садівники обурені, що витрати на вирощування фруктів є «вражаюче вищими» від прибутків, отриманих з продажу.

Зокрема, страйкарі повідомили, що у Польщі різко впали ціни на агрус, вишню, малину й смородину.

Вони, зокрема, обурені великою кількістю фруктів, які надходять до Польщі з країн, що не входять до ЄС, і вимагають від уряду та парламенту встановити мита на імпорт до Польщі цієї продукції. Також фруктові фермери вимагають від польської влади контролювати кількість сільськогосподарської продукції, що надходить в країну з-поза меж Євросоюзу.

Наприклад, фермери продають малину за ціною 2,2-2,4 злотих за кілограм. У той же час вартість вирощування кілограма малини сягає 4,5 злотих за кілограм. Працівники, які збирають малину отримують 1,2 злотих за кілограм. Відтак охочих працювати на плантаціях бракує.

☹? Bardzo złe wieści, jeśli lubicie polskie owoce: nasi sadownicy ogłosili protest. Od wczoraj nie zbierają owoców. Powody są dwa: bardzo niskie ceny skupu i brak pracowników #Onet100 pic.twitter.com/I3Ifxs4yxn — Onet100 (@Onet_100) June 19, 2018

Крім того, садівники вимагають від влади внести низку інших змін в законодавство для захисту своїх інтересів, пише Polska Times.

Як інформує «Kurier Lubelski», на зниженння цін польських ягід вплинув також імпорт з України.

Наразі відомо, що страйк, який ініціювала місцева асоціація садівників, триватиме аж до моменту його офіційного призупинення. У страйку беруть участь понад 400 фермерів, які вирощують ягоди.