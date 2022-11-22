Юрій Шухевич останній час перебував на лікуванні в Німеччині

У вівторок, 22 листопада, у віці 89 років помер Герой України, екс-нардеп, політв’язень, син командувача УПА Романа Шухевича Юрій Шухевич.

«У віці 89 років відійшов до вічності Юрій Шухевич – Герой України, дисидент, член Української Гельсінської Групи», – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook. Юрій Шухевич помер у Німеччині, де перебував на лікуванні.

Юрій Шухевич, син командира УПА Романа Шухевича, зазнав репресій від радянського режиму ще з дитинства. Провів близько 30 років у радянських тюрмах та СІЗО, близько дев'яти років на засланні у Сибіру та близько трьох років у дитячому будинку для «ворогів народу».

Політв’язень та десидент Юрій Шухевич займався правозахисною діяльністю, був членом Української Гельсінської Групи. Очолював політичну партію Українська Національна Асамблея та Українську Народну Самооборону (УНА-УНСО) з 2006 до 2014 року. Обраний народним депутатом 8 скликання від «Радикальної партії Олега Ляшка». У 2006 році президент України Віктор Ющенко присвоїв Юрію Шухевичу звання Героя України.