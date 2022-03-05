Помічника народного депутата України підозрюють у передачі Федеральній службі безпеки Росії за гроші інформації щодо обороноздатності держави, повідомив у суботу, 5 березня, Офіс генпрокурора. За інформацією «Української правди», викритий на шпигунстві працював помічником народного депутата від «Слуги народу» Юрія Здебського на громадських засадах.

За даними слідства, підозрюваний з жовтня 2014 року до лютого 2022 року включно за гроші збирав і передавав російським спецслужбістам інформацію щодо обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України.

Як стверджуютьв Офісі генпрокурора, він особисто складав за встановленим куратором спецслужб зразком аналітичні звіти щодо економічного, державного та суспільного стану в Україні, взаємовідносин між політичними силами, представленими у Верховній Раді. Окрім того, складені ним матеріали стосувалися надання Україні економічної та оборонної допомоги західними партнерами з використанням аналітичних звітів Міністерства оборони, які надавалися на запити народних депутатів.

«За весь період своєї злочинної діяльності підозрюваний отримав від співробітників ФСБ РФ близько 80 тис. доларів США. Його затримано та взято під варту відповідно до положень ст. 615 КПК України строком на 30 діб», – сказано в повідомленні Офісу генпрокурора.