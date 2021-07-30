У телекомунікаційного оператора триває кампанія із вакцинації колективу. Завдяки програмі Міністерства охорони здоров’я України процес організовано безпосередньо в найбільших офісах компанії у Києві, Дніпрі, Львові та Черкасах. Наразі всього 1011 працівників, що виявили бажання, отримали щеплення однією або двома дозами.

«На мій погляд, Київстар відмінно стартував з вакцинацією наприкінці червня. Здоров'я співробітників та формування колективного імунітету до COVID-19 – пріоритет у роботі компанії. Ми робимо дуже багато для того, щоб організувати процес вакцинації в комфортних умовах в офісах у різних містах, де є наші представництва. Я особисто отримав першу дозу разом із співробітниками та підтримую усвідомлену позицію нашого колективу у цьому питанні», – коментує CEO Київстар Олександр Комаров.

Зокрема, першою дозою вакцини щеплено 987 працівників у 24 містах України. Повністю імунізовані та отримали дві дози 24 працівники. Також найближчими тижнями планується вакцинація другою дозою в офісах компанії.

Як проходила вакцинація в офісах Київстар: відео

Від початку введення карантину в Україні компанія приділила особливу увагу здоров’ю та безпеці співробітників – понад 70% персоналу з березня 2020-го року працює віддалено. Ті, для кого така форма роботи неможлива, забезпечені необхідними засобами захисту на робочих місцях. Київстар також потурбувався про безпечне пересування співробітників та забезпечив можливість діставатися до офісу на корпоративному таксі. Офіси компанії адаптовані з урахуванням карантинних обмежень. Усі співробітники застраховані на випадок захворювання на коронавірус, а також можуть придбати поліс для родичів із корпоративною знижкою.

Нагадаємо, у співпраці з електронною медичною системою Helsi.me Київстар проводить SMS-інформування населення щодо можливості запису в пункти вакцинації проти COVID-19 у різних містах України. Також оператор забезпечив нетарифікований доступ до додатка та порталу Helsi.me для своїх абонентів. Крім цього, компанія підтримала створення тимчасового центру вакцинації на території ВДНГ у Києві під час проведення Atlas Weekend, де майже дві тисячі людей отримали щеплення за 7 днів фестивалю.