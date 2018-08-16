Поновленого на посаді екс-очільника ДСНС не пустили на робоче місце

Сергія Бочковського не пустили на його робоче місце після відновлення на посаді

Колишнього керівника Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського, якого поновили на посаді після корупційного скандалу, не пропустили через прохідну відомства.

За повідомленням видання «Інтерфакс-Україна», близько 9:00 Бочковський з адвокатом прийшов до будівлі ДСНС. Однак на прохідній відомства його на робоче місце не пропустили.

«Є відповідна процедура відновлення на посаді, вона стосується як рядового рятувальника, так і голови служби. На сьогодні жодні розпорядчі документи про відновлення цієї особи у ДСНС не надходили. У зв'язку з чим ми нікого сьогодні пускати не будемо», - заявив директор департаменту персоналу ДСНС Олександр Доценко.

Адвокат Бочковського у свою чергу стверджує, що жодних документів для відновлення його клієнта на посаді від Кабінету Міністрів не потрібно.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, 25 березня 2015 року керівника ДСНС Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького затримали прямо на засіданні Кабінету міністрів і вивезли з будівлі уряду для проведення слідчих дій. Їм інкримінували організацію схеми з закупівлі палива за завищеною ціною. Того ж дня Кабмін звільнив їх з займаних посад. 28 березня того ж року Печерський районний суд Києва заарештував Бочковського і Стоєцького на 2 місяці з можливістю виходу під заставу у розмірі 1 млн 182 тис. грн, а 1 квітня вони вийшли із СІЗО після сплати застави.

26 квітня окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення з посади керівника Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Сергія Бочковського і постановив поновити його як керівника відомства.