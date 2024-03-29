Імпорт нітроцелюлози вкрай важливий для виробництва пороху та ракетного палива

Росія збільшила імпорт нітроцелюлози, легкозаймистого бавовняного продукту, яка використовується, для виробництва пороху в артилерійських снарядах та ракетного палива. Серед виробників нітроцелюлози, що поставляється до Росії в останні два роки, також є компанії зі США, Німеччини та Тайваню, йдеться у матеріалі видання The Wall Street Journal, опублікованому у п’ятницю, 29 березня.

Як свідчать дані торгових операцій, росіяни збільшили імпорт продукту, який є критично важливим для виробництва артилерійських боєприпасів, зокрема, завдяки західним компаніям, які співпрацюють з Росією попри санкції.

Російський імпорт нітроцелюлози зріс на 70% у 2022 році, у перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і в середині 2023 року становив 3039 тонн продукту, що становить удвічі більше, ніж у 2021 році.

Видання зазначає, що лише кілька країн світу виробляють нітроцелюлозу, оскільки її основне застосування стосується виробництва боєприпасів. Тому на неї поширюються обмеження у сфері міжнародної торгівлі. Нітроцелюлоза також використовується в цивільних цілях, проте аналітики вважають, що імпорт, що росте, призначений для озброєнь, враховуючи, що російська економіка переорієнтована на виробництво воєнного часу.

Сама Росія виробляє мало нітроцелюлози, тому здатність Москви отримувати її за кордоном зіграла вирішальну роль у її протистоянні з Україною, йдеться у матеріалі.

Китай збільшив постачання цієї речовини до Росії. Однак, згідно з торговельними даними, за майже половину імпорту нітроцелюлози в Росію з початку війни відповідає одна невелика компанія в Туреччині – Noy. Через неї Росія закуповує нітроцелюлозу, вироблену у США, Німеччині та Тайвані. Зокрема, німецькі філії нью-йоркської компанії International Flavors & Fragrances продали щонайменше 80 тонн нітроцелюлози компанії Noy, яка потім відправила цю продукцію до Росії. Тайванська компанія TNC Industrial виробила понад 500 тонн нітроцелюлози, яку Noy відправив до Росії минулого року. За останні два роки аналогічний обсяг продукції компанія закупила у німецького виробника Hagedorn-NC та відправила до Росії.

Експорт західних компаній до Росії відбувається на тлі глобального дефіциту нітроцелюлози, який уповільнює виробництво артилерії для України країнами НАТО. На початку березня журнал Der Spiegel писав, що нестачу нітроцелюлози зазнають країн Заходу. У матеріалі зазначалося, що Китай, один із найбільших виробників цієї сировини, зупинив її постачання до Європи. Але, згідно з незалежними розслідуваннями, поставки продовжуються на російський ринок.