Президент, прем'єр та спікер ВРУ привітали українців із Днем Соборності

Офіційно в Україні День Соборності відзначають з 1999 року

Президент України, голова уряду та спікер парламенту привітали українців з Днем Соборності, який відзначається 22 січня, а також зі 100-річчям проголошення незалежності Української Народної Республіки.

«І Центральна Рада, і УНР, і Гетьманат, і Директорія проторували той шлях, яким Україна нині йде у майбутнє. Ми вдячні мільйонам українців, які усвідомили свої національні та громадянські права. І найбільше – тим, хто за незалежність боровся зі зброєю в руках та поклав свої життя за Україну», – написав Петро Порошенко у Facebook.

«Ми всі різні, але нас об'єднують спільні цінності, спільні ідеали та устремління. Ми – велика міцна родина всіх громадян України. Від заходу на схід, від півночі до півдня – Україна неподільна, соборна і єдина!», – додав Порошенко.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман нагадав, що об’єднання Західноукраїнської Народної Республіки та Української Народної Республіки стало можливим завдяки Акту злуки, який був проголошений на Софійській площі в Києві в 1919 році.



«Об’єднати роками розділені українські землі в межах однієї держави – такою була мрія керівників ЗУНР і УНР. І 22 січня 1919 року це стало реальністю», – написав Гройсман у Facebook.



Голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що Акт злуки назавжди об’єднав схід і захід України. «Цей Акт показав не тільки єднання українців в одній соборній державі, а й усвідомлення ними себе як єдиної нації, єдиної неподільної країни», – йдеться в привітанні спікера парламенту. Він підкреслив, що історія повторюється: «Споконвічний ворог нашої незалежної держави – Росія – знову марить поневоленням України».

День Соборності України відзначається щорічно в день проголошення 22 січня 1919 року Акту злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) в єдину українську державу.

Також 22 січня 2018 року виповнюється 100 років з дня ухвалення четвертого універсалу Української Центральної Ради, який проголошував Українську Народну Республіку незалежною державою.