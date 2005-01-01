Порошенко привітав Героя України Олександра Порхуна з днем народження

За виняткову особисту мужність і героїзм майор ЗСУ був нагороджений Орденом «Золота Зірка»

Президент України Птро Порошенко привітав з днем народження майора ЗСУ, командира 13-го батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади, Героя України Олександра Порхуна. Про це голова держави написав у Тwitter.

«Сьогодні майор ЗСУ, командир 13-го батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади, Герой України Олександр Порхун святкує своє 31-річчя», - зазначив Порошенко.

Президент подякував Олександру за хоробрість, відчайдушність та незламний дух.

Зазначимо, що Олександр Порхун - майор Збройних сил України, командир 13-го окремого аеромобільного батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади.

29 липня 2014 року штурмова група під керівництвом Олександра Порхуна взяла під контроль та утримувала Савур-могилу, що в подальшому позитивно вплинуло на хід операції з найменшими втратами серед особового складу та техніки.

Під час операції Порхун отримав контузію III ступеню, але продовжував виконувати поставлені завдання.

За виняткову особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові нагороджений Орденом «Золота Зірка».