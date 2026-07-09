Нині посадовиця ТППУ та її син перебувають під вартою

Правоохоронці викрили корупційну схему в Торгово-промисловій палаті України. За даними СБУ, радниця з правових питань ТППУ разом із сином вимагали 100 тис. євро від українського виробника безпілотних систем. Про це повідомив пресцентр СБУ 9 липня.

Слідство встановило, що фігуранти вимагали хабар від представника оборонної компанії за підготовку експертних висновків для уникнення штрафних санкцій.

За матеріалами справи, у червні 2026 року внаслідок російської атаки сталася пожежа на складах підрядника. Через це компанія ризикувала не виконати вчасно державне оборонне замовлення на виробництво та постачання бойових безпілотників.

Щоб документально підтвердити надзвичайні обставини та уникнути штрафів, підприємство звернулося до Торгово-промислової палати України за відповідним висновком.

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Однак, за версією слідства, радниця ТППУ навмисно затягувала розгляд заяви та вимагала від компанії-виробника гроші за підготовку позитивного висновку, який мав підтвердити неможливість своєчасного виконання контракту.

До незаконної діяльності посадовиця залучила свого сина як посередника для зустрічі з підрядниками та передачі хабаря. Правоохоронці задокументували всі етапи злочинної схеми та затримали посередника під час отримання другої частини хабаря на суму 50 тис. євро.

Під час обшуків на роботі та вдома у фігурантів вилучили докази протиправних дій.

Наразі посадовиці ТППУ та її спільнику оголосили підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368-3 ККУ (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми). Суд відправив їх під варту.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх причетних до оборудки під час виконання оборонного замовлення.