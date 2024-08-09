Затриманій загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали посадовицю військової частини. За даними слідчих, жінка оформила своїм підлеглим бойові виплати, але вони насправді не приймали участь у бойових діях. Про це у п’ятницю, 9 серпня, повідомили у пресслужбі ДБР.

Слідчі встановили, начальниця фінансово-економічної служби однієї з військових частин, яка на момент вчинення злочину дислокувалася на Дніпропетровщині, оформила наказ, відповідно до яких майже увесь особовий склад фінансово-економічної служби, нібито був відряджений на Схід України та виконував бойові завдання у складі одного з оперативно-тактичних угруповань.

Слідчі встановили, що насправді фінансисти та бухгалтери не були у бойових відрядженнях, але регулярно отримували доплати. Таким чином, протягом шести місяців семеро працівників фінансово-економічної служби незаконно отримали майже 1 млн грн доплат.

ДБР оголосило жінці про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Посадовиці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років та конфіскація майна.

Нагадаємо, на Одещині співробітники Державного бюро розслідувань затримали заступника командира військової частини. За даними слідчих, Військовий оформив на службу людей, які насправді перебували вдома, та привласнив їхні виплати – 20 млн грн.