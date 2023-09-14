Вступ до вишу вартував 2000 доларів

Троє посадовців ДСНС, серед яких заступник начальника Прикарпатського управління, систематично вимагали від абітурієнтів гроші за сприяння вступу в Черкаський інститут пожежної безпеки. Свої послуги оцінювали у 2000 доларів. Працівники СБУ затримали одного з зловмисників під час отримання хабара.

Служба безпеки України виявила схему вимагання коштів за вступ до профільного вишу, яку організували посадовці Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області. Правоохоронці з'ясували, що до вимагання причетні заступник начальника одного з управлінь ГУ ДСНС, начальник одного з відділів цієї структури та посадовець Черкаського інституту пожежної безпеки, повідомили в управління СБУ в Івано-Франківській області в четвер, 14 вересня.

За 2000 доларів рятувальники обіцяли всім охочим зарахувати їх до вишу у Черкасах. Правоохоронці з'ясували, що «клієнтів» цього року в зловмисників було чимало, адже студентів та працівників ДСНС звільнили від призову за мобілізацією.

«Посадовці систематично вимагали та отримували хабарі. Пропонували вступ лише мешканцям Івано-Франківщини. СБУ затримала заступника начальника управління Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області "на гарячому" після одержання ним частини неправомірної вигоди від одного з абітурієнтів», – повідомили в управління СБУ в Івано-Франківській області.

Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України (Зловживання впливом). Під час обшуків вилучили гроші, документи та мобільні телефони. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру за цією статтею двом іншим посадовцям, причетним до корупційної схеми. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.