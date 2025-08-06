Підозрюваним загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з детективами Національного антикорупційного бюро за сприяння новопризначеного міністра юстиції викрили схему привласнення державних коштів у Міністерстві юстиції. Підозрювані вкрали понад 10 млн грн на закупівлях для цифрової модернізації, повідомили в пресцентрі СБУ в середу, 6 серпня.

За матеріалами справи, до схеми причетний:

колишній державний секретар Мін’юсту;

чинний начальник та заступник начальника управлінь Мін’юсту;

бенефіціарний власник та двоє керівників товариства з обмеженою відповідальністю.

Як встановили розслідувачі, посадовці привласнили бюджетні кошти, виділені на закупівлю серверного обладнання та програмного забезпечення для потреб Мін’юсту. Цей апаратно-програмний комплекс мав забезпечити модернізацію електронних систем відомства.



За даними слідства, у 2021 році підозрювані ініціювали укладання договору з афілійованою приватною компанією на придбання для міністерства нових серверів та програмного забезпечення на 19 млн грн. При цьому вказана вартість закупівлі в рази перевищила середньоринкові ціни на ці види товарів та послуг.



Таким чином, понад половину суми, перерахованої з бюджету на рахунки підрядників, було викрадено організаторами схеми. Це підтверджують проведені товарознавча та судово-економічна експертизи придбаного серверного обладнання та програмного забезпечення.

На підставі отриманих доказів ексдержсекретарю Мін’юсту, очільнику та заступнику відомчих управлінь оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненні в особливо великих розмірах).



Окрім того, за цією ж статтею про підозру повідомлено трьом керівникам афілійованої приватної компанії, з якою було укладено відповідний договір.

Підозрюваним загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

​​У Міністерстві юстиції прокоментували повідомлення про розслідування НАБУ, САП та СБУ справи щодо закупівель. Там заявили, що «повністю відкриті» до взаємодії з правоохоронними органами та всебічно сприяють встановленню всіх обставин справи.

Також у відомстві кажуть, що одночасно вживають «додаткових заходів для посилення внутрішнього контролю для профілактики подібних правопорушень».