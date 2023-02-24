Наразі про підозру оголосили лише поліцейському

На Прикарпатті затримали працівника поліції та двох посадовців Івано-Франківської райадміністрації та Богородчанської лікарні за переправлення військовозобов'язаних чоловіків закордон. Виїхати до Європи ухилянтам пропонували у кілька способів, в тому числі поза межами пунктів пропуску на Закарпатті. З кожного призовника брали по 5-6 тис. доларів. Попередньо група організувала незаконний перетин кордону для п'ятьох ухилнятів.

Як у п'ятницю, 24 лютого, повідомила прес-служба ДБР, схему переправлення чоловіків через кордон організували посадовці Івано-Франківської райадміністрації, Богородчанської лікарні та працівник поліції. Для цього зловмисник пропонували військовозобов'язаним кілька варіантів – нелегально через кордон на Закарпатті, а також через оформлення фальшивих довідок про інвалідність для дітей.

«Потрапити до Європи військовозобов'язаним пропонували у кілька способів – навіть поза межами пунктів пропуску на Закарпатті. Інша схема діяла для чоловіків, у яких є діти. На неповнолітніх видавали липові довідки про інвалідність і батько як «опікун» мав право вивезти дитину на «лікування» за кордон», – йдеться у повідомленні ДБР.

З кожного ухилянта брали по 5-6 тисяч доларів США. Попередньо задокументовано п'ять спроб незаконного перетину кордону. ДБР провело обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів. Під час обшуків в працівника правоохоронного органу виявили незареєстровану зброю і боєприпаси, а також бланки підроблених документів, для переправлення осіб через кордон, копії документів переправлених осіб, автомобіль. Поліцейському наразі повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через кордон та незаконному поводженні зі зброєю. (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 263 ККУ). Санкція статті передбачає до дев'яти років позбавлення волі.