Правоохоронці затримали посадовця, коли він одержував частину хабаря за списання ухилянта

Служба безпеки України у п’ятницю, 3 жовтня, повідомила про ліквідацію схеми ухилення від мобілізації, яку організував один із керівників Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції.



Слідчі встановили, що посадовець Мін’юсту пропонував ухилянтам зняти їх з військового обліку на підставі підроблених висновків про нібито погане здоров’я. Він також обіцяв клієнтам, що, у разі потреби, вирішити питання з видаленням їхніх персональних даних з розшуку ТЦК. А вартість таких послуг становила 20 тис. доларів. Для реалізації своєї схеми підозрюваний використовував особисті зв’язки у медустановах та військкоматах Києва.



Правоохоронці затримали посадовця, коли він одержував частину хабаря за списання ухилянта. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та отримання хабаря.



«Триває розслідування для встановлення всіх учасників та обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна», – додали у дописі.

Нагадаємо, 2 жовтня у Харкові викрили проректора одного з університетів на організації схеми уникнення від мобілізації. За даними слідчих, проректор, який також є позафракційним депутатом обласної ради VIII скликання від забороненої проросійської партії «ОПЗЖ», за хабарі зараховував до ВНЗ ухилянтів.