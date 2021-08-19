Чоловік мав вирішити питання узаконення земельної ділянки та приміщення

Посадовця ОТГ у Чернівецькій області затримали на хабарі у $3000. За версією правоохоронців, чоловік вимагав ці кошти за узаконення самовільно збудованого приміщення. Затримали посадовця під час отримання частини хабара — $2000, ще 5 000 грн «завдатку» він отримав раніше, повідомила прес-служба департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

«Слідчі затримали керівника одного з відділів ОТГ під час отримання частини хабара $2000. Раніше задокументували одержання ним ще 5 000 грн «завдатку». Загалом вирішення питання щодо узаконення земельної ділянки та самовільно збудованого приміщення на ній посадовець оцінив у $3000», – йдеться в повідомленні прес-служби ДСР НПУ.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПКУ. Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру та обрання запобіжного заходу за ч.-3 ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди службовою особою).