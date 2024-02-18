Ратнівський районний суд Волинської області визнав винним у недбалому ставленні до військової служби посадовця ТЦК Андрія К., який сприяв безпідставному виключенню з військового обліку 14 офіцерів запасу. Суд призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, військовий Андрій К. служить у одному з ТЦК на посаді начальника мобілізаційного відділення. Протягом квітня 2022 року – лютого 2023 року посадовець давав своєму керівнику дані офіцерів запасу, яких треба виключити з військового обліку. У матеріалах справи вказано, що за подання Андрія К. 14 офіцерів запасу виключили з обліку без належних підстав, вони також отримали право виїздити за кордон. У суді Андрій К. визнав свою провину.

На час воєнного стану постанови військово-лікарських комісій (ВЛК) щодо офіцерів запасу мають обов’язково затверджуватись штатною ВЛК регіону, інакше офіцер запасу не може бути виключеним з військового обліку. У цьому випадку документи були оформлені неналежно.

Справу розглянула суддя Оксана Свистун, яка дослідила усі матеріали та визнала військового винним у недбалому ставленні до служби, призначивши 17 тис. грн штрафу.