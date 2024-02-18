Тернопільський окружний адмінсуд задовольнив позов Андрія Г. та скасував висновок військово-лікарської комісії при Хустському районному ТЦК про його придатність до військової служби. Чоловік довів, що рішення ВЛК було прийнято протиправно.

Як вказано у рішенні суду, 8 вересня 2023 року військово-лікарська комісія при Хустському районному ТЦК визнала Андрія Г. придатним до військової служби. Чоловік не погодився з висновком комісії та заявив, що лікарі не провели належне медичне обстеження. Андрій Г. повідомив, що має проблеми зі здоров’ям, зокрема із хребтом, та мав був визнаним непридатним до служби.

Чоловік звертався з заявою про повторний медичний огляд та обстеження, але його звернення проігнорували, тому він пішов до суду. Суддя двічі зверталась до ВЛК для витребування документів у справі, але відповіді та пояснень відповідача не отримала.

Андрій Г. зареєстрований у Тернопільській області, але ВЛК проходив на Закарпатті. У позовній заяві чоловік стверджує, що члени ВЛК проігнорували скарги на стан здоров’я і огляд фактично не проводився, зокрема Андрія Г. не оглянув хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, окуліст, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог та інші спеціалісти. Ці заявив відповідач не спростував.

«Суд зауважує, що враховуючи принцип офіційного з’ясування обставин справи, суд витребовував у відповідача докази, які стосуються проходження медичного огляду позивачем, проте, відповідач вимоги ухвал суду не виконав, витребувані докази суду не надав та про причини їх ненадання суду не повідомив», – вказано у рішенні суду.

Зважаючи на захворювання Андрія Г., які не виявили під час ВЛК, суд погоджується з мотивацією позивача про неналежний та поверхневий медичний огляд. Суддя Ольга Чепенюк задовольнила позов Андрія Г., визнала протиправним та скасувала висновок ВЛК про його придатність до військової служби.

Як писав ZAXID.NET, нещодавно мешканець Львівщини через суд скасував призов на військову службу. Чоловік викладає у коледжі та має право на відстрочку від призову, але у ТЦК на це не зважали.

Ще один мешканець Львівщини також відсудив у держави компенсацію через відмову в перетині кордону – чоловік супроводжував свого діда з інвалідністю та мав необхідні документи, але прикордонники не випустили його з України.