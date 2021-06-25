Посли «Великої сімки» заслухали плани міністра щодо реформи охорони здоров'я

Посли країн «Великої сімки» провели зустріч з Міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком, під час якої підтвердили своє зобов'язання допомогти Україні з вакцинацією населення від коронавірусної інфекції Covid-19 і підтримати відновлення країни після пандемії.

Про це йдеться в повідомленні послів G7.

«Посли G7 під час зустрічі з Віктором Ляшком підтвердили своє зобов'язання допомогти Україні реалізувати свою програму вакцинації та підтримати відновлення після пандемії Covid-19», — йдеться в повідомленні.

Водночас наголошується, що посли заслухали чіткі плани міністра щодо реформи охорони здоров'я, спрямованої на поліпшення якості медичної допомоги та результатів для українських пацієнтів.

Також посли «Великої сімки» вітали кроки, зроблені для підвищення прозорості та ефективності закупівель у сфері охорони здоров'я за кошт розширення повноважень незалежного Центрального агентства із закупівель.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я планує рекомендувати вакцинувати від коронавірусу українських підлітків. Це пов'язано з поширенням варіанту коронавірусу «Дельта», розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Він повідомив, що за попередніми даними цей штам може швидко вражати молодь.