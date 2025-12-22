Підозрювану судитимуть за зловживання службовим становищем

Директорку приватного підприємства, яке постачало вугілля для трьох шкіл на Волині, підозрюють у привласненні майже 1,5 млн грн. За даними правоохоронців, навчальним закладам постачали паливо нижчої якості, ніж було передбачено договорами. Про це у понеділок, 22 грудня, повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що у 2024 році три навчальні заклади Волинської області провели закупівлі вугілля та антрациту. Переможцем торгів стало приватне підприємство, яке, за версією правоохоронців, фактично постачало паливо, що не відповідало заявленим у тендерній документації характеристикам.

Експертизи підтвердили, що вугілля було неналежної якості, що призвело до завдання збитків бюджетам навчальних закладів. Загальну суму шкоди оцінили майже у 1,5 млн грн.

Директорці підприємства повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у великих та особливо великих розмірах (ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Раніше волинський центр журналістських розслідувань «Сила правди» повідомляв, що Хворостівський ліцей Вишнівської сільради у Ковельському районі закупив вугілля у київської фірми-новачка, яке не відповідало вимогам тендеру. Марка палива в договорі відрізнялася від тієї, що була зазначена в оголошенні про закупівлю. Після цього Антимонопольний комітет зобов’язав замовника виправити документацію, а поліція відкрила кримінальне провадження.

За результатами торгів договір уклали з київським ТОВ «Ресурси Батьківщини», яке запропонувало найнижчу ціну. Власницею та директоркою підприємства є Вероніка Стайловська. Фірму зареєстрували у квітні 2024 року, а сама підприємиця, за даними відкритих реєстрів, проживає в Ірпені на Київщині.