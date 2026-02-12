Зовнішній вигляд церкви змінили в останні десятиліття

Прикордонне село Потелич відоме своїм найстарішим дерев’яним храмом України 1502 року. Однак тут є ще одна цікава церква XX ст, яка поєднує давні і сучасні стилі, зберегла різьблений тризуб та скульптури українських святих. Її вважають чи не найкращим зразком серед проєктів львівського архітектора Олександра Пежанського. Про архітектурну унікальність цього храму розповіли на сайті «Сакральна спадщина Львівщини».

Муровану церкву Святої Трійці звели у 1936 році на місці дерев’яної. У минулі століття в Потеличі було кілька церков, але Троїцька була найбільшою. Сучасний проєкт напрацював Олександр Пежанський. Мистецтвознавиця Map’янa Cтудницькa зазначає, що архітектор взорувався на церкви козацького бароко з грушеподібними банями. Водночас у церкві помітна стилістика ар деко.

Вигляд церкви з дзвіниці (фото ZAXID.NET)

Освячував храм єпископ з Перемишля Йосафат Коциловський. Оздоби храму доповнив різьбою талановитий Андрій Коверко. Перед входом до церкви стоять його кам’яні скульптури св. Володимира та Ольги. На тафлях дверей вирізьблені біблійні сюжети.

Скульптура св. Володимира при вході (фото ZAXID.NET)

На фронтоні церкви зображений рельєф із «всевидячим оком». Цікавим в інтер’єрі у підкупольному просторі є ступінчасті елементи та вікна зі склепіннями незвичної форми, що знизу виглядають, як пелюстки. Сучасні елементи церкви доповнюють вітражі та решітки на вікнах у стилі ар деко.

Підкупольний простір храму (фото Олекси Піджарого)

Престол – у формі скрині з виноградною лозою та рельєфними композиціями з біблійними сценами. Кивот виготовлений у вигляді давнього храму, схожого на собор св. Софії в Константинополі, також з євангельськими сюжетами та зображеннями руських святих – Антонія та Теодозія Печерських, Бориса і Гліба, Володимира Великого та Іларіона Київського.

Тетрапод має ніжки у вигляді стилізованої фігури лева, різьбу акантового вінка та хрест з чотирма медальйонами із анаграмою Ісуса Христа, тризубом і гербом міста Львова.

Різьба та предмети зі старішої церкви (фото Oлeкcи Пiджapoгo)

У церкві зберігається давня плащаниця 1663 року, у підписі до якої зазначено, що вона походить із церкви Святого Духа. Ще однією пам’яткою з давнішої дерев’яної церкви є ікона «Деісус з пристоячими». Зараз це запрестольний образ.

«1682 року парафіянка церкви Пресвятої Трійці Марія Каровцева‑Петрова замовила ікону “Деісус” з портретами донаторів. Пізніше Іван Руткович повторив композицію для церкви Святого Духа в Потеличі», – пише Map’янa Cтудницькa.

Дзвіниця храму збереглася дерев’яною (фото ZAXID.NET)

Церковна дзвіниця збереглася дерев’яна, вона датована 1593 роком. На неї можна піднятися нагору до дзвона і помилуватися околицями.

Так церква виглядала у 2011 році (фото Roztocze24)

XXI століття по-своєму відзначилося на вигляді церкви. Фасад храму зараз у яскраво-салатовому кольорі, куполи із заміненими хрестами ріжуть око золотим відблиском, а скульптури ангеликів на огорожу замовляли, мабуть, на OLX.