У четвер, 18 червня, буде мінлива хмарність

У четвер, 18 червня, на Львівщині не буде дощів, а температура повітря прогріється до 27°С тепла. Львівський гідрометцентр розповів детальний прогноз погоди.

Як повідомили синоптики, 18 червня погоду визначатиме східна частина антициклону над Європою.

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Прогноз для Львівської області: у четвер, 18 червня, буде мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі 5–10°С, вдень 22–27°С тепла.

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Прогноз для Львова: у четвер, 18 червня, буде мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі 6–8°С, вдень 24–26°С тепла.

Синоптики також розповіли детальний прогноз погоди у Львові та області до 20 червня, а також прогноз для інших областей України до 25 червня.

Завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України Віра Балабух розповідала, який місяць літа буде найспекотнішим та у яких областях можуть бути температурні аномалії.