Пілоти знайомляться з кабіною F-16 у віртуальній реальності та виконують спільні місії над територією України

У вільний час від бойових завдань та захисту неба від ворожих цілей, українські пілоти знайомляться з кабіною F-16 у віртуальній реальності. Відповідне відео опублікували Повітряні сили у Telegram у середу, 27 вересня.

«Звісно, наша мета – повноцінні авіатренажери F-16 на території України, навчальні літаки (спарки) та центри підготовки льотного складу. Та все починається з малого. Тож поки побратими опановують F-16 за кордоном, льотчики Повітряних сил Збройних сил України продовжують битися за українське небо та нищать окупанта на землі. І коли є трохи вільного часу, пілоти знайомляться з кабіною F-16 у віртуальній реальності та виконують спільні місії над територією України у складі пари, ланки, ескадрильї, знаходячись при цьому у різних регіонах України», – йдеться у повідомлені.

Як інформував ZAXID.NET, Данія та Нідерланди на зустрічі у форматі «Рамштайн» 25 травня очолили коаліцію з навчання ЗСУ на F-16. Також до її складу увійшли Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.

20 серпня Нідерланди та Данія під час візиту президента України Володимира Зеленського у ці країни заявили, що нададуть ЗСУ американські винищувачі у кількості 42 та 19 відповідно. Зокрема, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен повідомила, що її країна планує надати Україні перші шість F-16 до Нового року, а ще п'ять – протягом 2024 року.

Своєю чергою Румунія та Нідерланди ухвалили рішення про створення навчальної бази для пілотів та обслуговування винищувачів F-16. Такий крок стане також потужною підтримкою для протиповітряної оборони України.