Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив, що 6 грудня російські військові можуть здійснити ще один ракетний удар по Україні.

За його словами, це відповідало б тенденції попередніх масових ракетних ударів РФ.

«По-перше, свято, День ЗСУ. По-друге, бачимо такі тенденції, що 10-11 жовтня, 17-18 жовтня завдавали ударів один день, на другий завдавали ударів дещо менше, але все-таки завдавали», – заявив військовий в ефірі Суспільного.

Ігнат підкреслив, що українцям завжди слід пам'ятати про небезпеку під час повітряної тривоги. Він також додав, що хоча під час ракетного удару 5 грудня Сили оборони збили більшість ракет, Україні все одно потрібно більше засобів ППО.

«Треба бути до цього готовим. Вся нація українська повинна жити в таких реаліях, без жодної паніки, з холодним розумом. А ЗСУ будуть робити те, що роблять найкраще – захищати громадян, свою державу, – зауважив Ігнат.

Нагадаємо, що 5 грудня росіяни вкотре завдали масового ракетного удару по території України. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що захисники знищили понад 60 ракет з понад 70.

Росія вчергове атакувала нашу енергетичну інфраструктуру з повітря та моря, використавши майже всі наявні типи ракет. Внаслідок ударів низка регіонів залишилася без опалення, електро- та водопостачання, у трьох регіонах виникли проблеми зі зв’язком.