У Тернополі суд оштрафував працівника ТЦК і СП за вимагання і одержання хабаря від мобілізованого чоловіка. Військовослужбовець пообіцяв за 5 тис. доларів випустити тернополянина з приміщення ТЦК без проходження військово-лікарської комісії та залагодити питання про адміністративну відповідальність. У суді працівник ТЦК Ростислав Ф. погодився з обвинуваченням і визнав вину.

Обвинувачений військовий працював в одному із ТЦК і СП на посаді водія відділу забезпечення. У серпні 2024 року він за гроші вирішив допомогти одному із мобілізованих. Зокрема, працівник ТЦК мав домовитися, щоб мобілізованого випустили з території військкомату без проходження ВЛК та не вручали йому бойової повістки на відправлення до ЗСУ. А також – не притягувати його до адміністративної відповідальності за несвоєчасне оновлення облікових даних, йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 17 вересня.

За таку послугу мобілізований мав принести працівнику ТЦК 5 тис. доларів. Вони зустрілися 8 серпня 2024 року о 19:30 біля автомобіля марки Nissan Qashqai на вул. Січових Стрільців, 13, неподалік від приміщення Тернопільського обласного ТЦК та СП. У салоні авто тернополянин передав гроші обвинуваченому Ростиславу Ф.

Працівник ТЦК 1 вересня 2025 року підписав угоду про визнання вини з прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. В угоді також вказали, що військовослужбовець має отримати покарання – штраф в розмірі 14 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Суд врахував обставини, що пом’якшують покарання. Також раніше обвинувачений до кримінальної відповідальності не притягувався, має на утриманні двоє неповнолітніх дітей, статус учасника бойових дій, є чинним військовослужбовцем та бажає продовжити військову службу задля забезпечення оборони України. Суд призначив йому штраф в розмірі – 238 тис. грн. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.