Військовослужбовця затримла біля будівлі ТЦК в центрі Тернополя

У центрі Тернополя поліція та військова контррозвідка СБУ затримала працівника міського ТЦК та СП за вимагання 5 тис. доларів від мобілізованого. Військовослужбовець за ці гроші обіцяв чоловіку вивести його з приміщення військкомату без проходження військово-лікарської комісії. Військовослужбовцю ТЦК вже оголосили про підозру, повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 30 квітня.

Під час розслідування встановили, що працівник ТЦК запропонував військовозобов’язаному домовитися зі своїм керівництвом про можливість залишити територію центру без проходження ВЛК та подальшого призову на військову службу. Крім цього, він також пообіцяв вирішити питання щодо непритягнення особи до адміністративної відповідальності за несвоєчасне оновлення облікових даних. За ці послуги посадовець вимагав 5000 доларів.

Працівника ТЦК затримали 29 квітня під час отримання частини грошей від військовозобов’язаного чоловіка. На фотографіях, які оприлюднила поліція, видно, що саме затримання відбулося на вулиці Січових Стрільців поруч з обласним театром актора та ляльки.

Правоохоронці вже оголосили працівнику ТЦК про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до шести років.