Чоловік отримував від 5 до 15 % від угод між комунальними підприємствами та фірмою родича чиновника ДСНС

На Тернопільщині правоохоронці викрили ще одного працівника ДСНС Тернопільщини, якого підозрюють в отриманні відкатів за послуги з пожежної безпеки. Це вже третя подібна схема, яку виявили в управлінні ДСНС за останні три місяці. Рятувальнику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Працівники поліції та СБУ під час розслідування встановили, що співробітники ДСНС зареєстрували на свого родича кілька товариств, які спеціалізуються на наданні послуг з виконання робіт з протипожежної та техногенної безпеки. До злочинної схеми чиновники ДСНС залучили інспекторів з різних районів області. Посадовець ДСНС, якого затримали нещодавно, отримував від 5 до 15 % від угод між комунальними підприємствами та фірмою родича чиновника ДСНС.

«Інспектор рятувальної служби спонукав керівників комунальних підприємств та закладів отримувати послуги лише від вказаних товариств, лобіюючи їх інтереси», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини в п’ятницю, 5 квітня.

Наразі правоохоронці задокументували кілька фактів отримання інспектором неправомірної вигоди. Загальна сума відкату наразі становить понад 28 тис. грн. Посадовцю одного з районних відділів ДСНС України у Тернопільській області оголосили про підозру за ч. 1, 3 ст. 368 КК України (Одержанні неправомірної вигоди). Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу й відсторонення його від займаної посади. Якщо провину чоловіка доведуть в суді, то йому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Додамо, що правоохоронці повідомили про підозри за аналогічними фактами 2 інспекторам районних управлінь ГУ ДСНС України в області. Справа щодо одного з них вже скерована до суду.