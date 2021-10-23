Працівник військового комісаріату вимагав та отримав 600 доларів хабара

Працівника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненщини (колишнього військкомату) затримали з хабарем у $600 у п’ятницю, 22 жовтня.

Про затримання старшого інструктора одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненщини на вимаганні та отриманні хабара повідомила спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону. За даними слідства, військовослужбовець отримав 600 доларів за оформлення особової справи кандидата на військову службу та за сприяння в укладенні контракту про проходження військової служби в одній з військових частин Рівненщини.

Відкрито кримінальне провадження за фактом отримання неправомірної вигоди службової особою. Невдовзі чоловікові буде повідомлено про підозру, а також буде вирішено питання про обрання запобіжного заходу та про відсторонення від посади. Досудове розслідування здійснює головне управління Нацполіції області спільно з обласним управлінням Служби безпеки України.