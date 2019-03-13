Працівники поліції вимагають передати містові відомчий гуртожиток на Виговського, 45а

Сьогодні, 13 березня, понад три десятки колишніх працівників поліції влаштували мирний пікет біля обласного управління, що розташоване на площі Генерала Григоренка, 3 у Львові. Вони вимагали у відомства передати на баланс міста своє житло – п'ятиповерхову будівлю на вулиці Виговського, 45а. Мешканці скаржаться на жахливі умови проживання та завищені комунальні тарифи.

«В управлінні нам говорили, що сконтактуються із жителями гуртожитку щодо цього питання. Проте потім нам приходили листи від заступника Валерія Середи, в яких мовилось, що підстав для передачі будинку в комунальну власність немає», – розповідає мешканка гуртожитку Леся Сікорська.

Через кілька годин після початку акції до пікетувальників таки вийшов начальник обласного управління поліції Валерій Середа. Посадовець одразу запевнив мітингарів, що лист зі згодою передати гуртожиток на баланс міста у міську раду відомство надіслало ще минулого тижня.

«У Національній поліції України проти цього не були. Але ми повинні вирішити з тими людьми, які там насправді не проживають. Напевно, це буде головною вимогою від міської ради», – пояснив він.

У мерії підтвердили: листа від поліції отримали та готові взяти на баланс поліцейський гуртожиток.

«Ми максимально сприятимемо тому, щоб владнати питання стосовно впорядкування землі. Також потрібно оновити реєстр мешканців, аби розуміти, скільки в гуртожитку є квартир і хто там проживає», – каже заступник міського голови з питань ЖКГ Львівської міської ради Сергій Бабак.

Наразі, коли саме міськрада візьме на свій баланс поліцейський гуртожиток, невідомо. Однак після зміни балансоутримувача його жителі передовсім повинні будуть обрати форму управління: передати його на самоуправління або створити ОСББ.