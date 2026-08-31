Правоохоронцям загрожує до 9 років ув’язнення

У ДБР повідомили про підозру двом працівникам Служби безпеки України на Закарпатті, залучених до організації незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон. Правоохоронцям загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили в Державному бюро розслідувань у понеділок, 31 серпня, працівники СБУ намагалися переправити через кордон двох мешканців Львівської області. Через месенджери їм повідомили про місце переправлення, ціну та інші подробиці.

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Свої послуги переправники оцінили в 16 тис. доларів з людини. За додаткову плату вони також пропонували чоловікам забезпечити безперешкодний проїзд зі Львова до Закарпатської області.

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«Один із фігурантів забрав чоловіків у Львові та перевіз до Ужгорода, використовуючи для проїзду через блокпости службове посвідчення. В Ужгороді втікачів розмістили у помешканні одного з учасників схеми. Звідти інший правоохоронець перевіз їх до місця перетину кордону зі Словаччиною», – розповіли в ДБР.

Ухилянти встигли передати підозрюваним частину з 33 тис. доларів. Перед безпосереднім переправленням чоловіків через кордон групу викрили.

Правоохоронцям оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення чоловіків через державний кордон, вчинене за попередньою змовою групою людей та з корисливих мотивів). Санкція статті передбачає від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.