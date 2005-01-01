Працівниця дитячого садка на Тернопільщині крала у дітей золоті прикраси

У Чорткові Тернопільської області 32-річна працівниця дитячого садка, яка працює помічницею вихователя, крала в дітей золоті прикраси, котрі здавала в ломбард, а отримані кошти витрачала на власні потреби.

Як повідомила обласна поліція у вівторок, 5 червня, За тиждень правоохоронці отримали повідомлення від чотирьох потерпілих. Усі заявили про те, що в їхніх дітей викрадено вироби із золота – три сережки та хрестик. Батьки спочатку думали, що діти загубили прикраси, проте закралися сумніви, коли стали відомі деякі деталі, про які розповідали самі діти.

Поліцейські встановили, що до злочину може бути причетна 32-річна працівниця дошкільного закладу. Врешті зловмисниця у скоєному зізналася.

«Розповіла, що крадені прикраси здавала до ломбардів, а виручені гроші витрачала на власні потреби», – повідомили у поліції.

Наразі жінці готують повідомлення про підозру.