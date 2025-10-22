Проте саме змійовики, які відіграють вирішальну роль у належному функціонуванні вашого приладу, часто накопичують пил та сміття

Під час прибирання ми часто забуваємо про те, що під або за холодильником. Проте саме змійовики, які відіграють вирішальну роль у належному функціонуванні вашого приладу, часто накопичують пил та сміття. Better Homes and Gardens розповідає, як правильно очистити змійовики холодильника.

Як почистити змійовики холодильника?

Перш ніж починати прибирання, ознайомтеся з інструкціями до вашого приладу, оскільки інструкції для різних марок та моделей можуть відрізнятися. Наступні кроки: