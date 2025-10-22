Перестане гудіти і перегріватися: як правильно почистити змійовики холодильника
Під час прибирання ми часто забуваємо про те, що під або за холодильником. Проте саме змійовики, які відіграють вирішальну роль у належному функціонуванні вашого приладу, часто накопичують пил та сміття. Better Homes and Gardens розповідає, як правильно очистити змійовики холодильника.
Як почистити змійовики холодильника?
Перш ніж починати прибирання, ознайомтеся з інструкціями до вашого приладу, оскільки інструкції для різних марок та моделей можуть відрізнятися. Наступні кроки:
- Вимкніть холодильник від мережі та відсуньте його від стіни.
- Знайдіть котушки конденсатора та від’єднайте їх. Залежно від приладу, котушки конденсатора можуть бути розташовані або під холодильником за решіткою основи, або на задній панелі пристрою.
- Зніміть нижню решітку та скористайтеся спеціальною щіткою для чищення котушок, щоб видалити сміття.
- Приберіть залишки сміття на підлозі та встановіть решітку назад. Після цього холодильник можна поставити на місце.
