До чат-боту добровільно доєдналися дев'ятеро українців

Українські правоохоронці викрили міжрегіональну агентурну мережу російської ФСБ, учасники якої збирали інформацію про військові та критичні об’єкти, коригуючи вогонь. Всього затримали дев’ятьох учасників мережі у сімох областях України, повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора у понеділок, 5 серпня.

За даними слідства, у березні 2024 року співробітник російської ФСБ створив у Telegram чат-бот для проведення підривної діяльності проти України. До чат-бота доєдналися дев’ятеро українців, які проживали на території сімох областей:

Донеччини;

Сумщини;

Запоріжжя;

Кіровоградщини;

Одещини;

Дніпропетровщини;

Чернігівщини.

«До складу ворожої групи входили дві чиновниці. Одна з них – посадовиця Дніпровської міської ради, інша – очільниця відділу в Южненській міськраді на Одещині», – повідомили у пресслужбі СБУ.

За вказівками куратора ФСБ зловмисники шукали місця розташування Сил оборони, ППО та енергетичних об'єктів.

«Учасники агентурної мережі фіксували переміщення військової техніки автомобільними та залізничними шляхами. Також ділились координатами гідро- і теплоелектростанцій. Окрім того, “агенти” повідомляли ворогу про результати прильотів у населених пунктах, додаючи фото та відеозаписи. До того ж вони надсилали інформацію про прольоти літаків й роботу систем ППО», – повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Вісьмом учасникам ворожої мережі вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення про підозру ще одній учасниці чат-бота. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

У пресслужбі СБУ додали, що правоохоронці встановили особу російського куратора, який координував дії коригувальників.