Правоохоронці затримали зловмисника, який вночі у Львові та області обстріляв два автомобілі

Заступник начальника ГУ НП у Львівській області Тарас Сабанюк повідомив про оперативне затримання зловмисника, який обстріляв уночі два автомобілі

Правоохоронці затримали зловмисника, який у ніч на 24 січня обстріляв автомобіль на приватному подвір’ї у селі Муроване та у Львові на вул. Сковороди. Про це увечері у середу повідомив відділ комунікації поліції Львівської області.

Затриманий виявився 40-річним львів’янином, який був раніше неодноразово судимим, зокрема, за грабежі та розбої.

«У Львові та в області було введено оперативний план «Сирена», до забезпечення якого були задіяні працівники різних підрозділів поліції і, протягом кількох годин, правоохоронці затримали зловмисника, причетного до обстрілу автомобілів з вогнепальної зброї, а також вилучили у нього речові докази та автомобіль, яким він користувався», – розповів заступник начальника Головного управління Нацполіції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

Підозрюваний у нічному обстрілі автомобілів у Львові та області виявився раніше неодноразово судимим

У розслідуванні кримінального провадження, відкритого за ч.4 ст.296 (хуліганство) Криміналнього кодексу України, призначено низку експертиз.

Нагадаємо, близько 23:15 невідомий чоловік пострілами з вогнепальної зброї пошкодив автомобіль ВАЗ-2110, запаркований на подвір’ї одного з домогосподарств у с. Муроване Пустомитівського району, що належить 38-річній місцевій мешканці.

Також у ніч на 24 січня у Львові невідомий розстріляв чергою з автомата Калашникова припаркований на вул. Сковороди, 15 автомобіль Land Rover. Як стало відомо ZAXID.NET, Land Rover належить вчительці початкових класів у селищі Розділ Миколаївського району 47-річній Марії Максимів.