Поліція затримала в Луцьку п’яного чоловіка, що стріляв з рушниці по перехожих

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 14:101780

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У Луцьку вночі, 22 січня, співробітники Нацполіції затримали 53-річного жителя Луцька, який на вулиці міста стріляв з мисливської рушниці в бік людей. Про це повідомляють у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Як розповіли у відомстві, близько 2:00 ночі в поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Ланова у Луцьку невідомий в стані алкогольного сп'яніння стріляє з мисливської рушниці.

На місце події прибули керівництво ГУНП в області, слідчо-оперативні групи ГУНП і Луцького відділу поліції, співробітники КОРД, вибухотехнічного відділу, патрульні поліцейські. В силу ввели поліцейську операцію під умовною назвою «Грім.

В результаті проведення спеціальної операції співробітники корду затримали правопорушника. Мисливську рушницю «ТОЗ-63» вилучили. Постраждалих немає. Вогнепальну зброю поліцейські не застосовували.

Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Мова йде про хуліганство.

Нагадаємо, що на Одещині місцевий житель обстріляв бригаду, яка ремонтувала лінії електропередач.

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