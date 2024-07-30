Затриманий виготовляв клієнтам фіктивні документи про приналежність до організації, щоб вони не воювали начебто через «релігійні погляди»

На Закарпатті СБУ затримала представника релігійної організації, який допомагав військовозобов’язаним ухилятися від мобілізації. Він виготовляв клієнтам фіктивні документи про приналежність до організації, щоб вони не воювали начебто через «релігійні погляди».

Як повідомили в управлінні СБУ 30 липня, представник релігійної організації виготовляв своїм клієнтам фіктивні документи про приналежність до релігійної організації. Це дозволяло призовникам уникати призову через їх начебто «релігійні переконання». Вартість виготовлення пакету документів становила 1,5 тисячі доларів США.

У затриманого вилучено фіктивні документи, а також гроші (фото СБУ)

У межах кримінального провадження, правоохоронці провели обшуки за місцем проживання затриманого, вилучено фіктивні документи, а також гроші, отримані внаслідок протиправної діяльності. СБУ затримала зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу під час отримання ним грошей за чергового ухилянта.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період) ККУ. Наразі встановлюються спільники затриманого.