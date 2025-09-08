Більшість у 226 голосів у правлячої партії ще де-факто є, але на практиці все не так добре

У сьомий рік своєї каденції у Верховній Раді дев’ятого скликання фракція «Слуга народу» заходить із 230 депутатами з 254 обраних у 2019 році. Більшість у 226 голосів у правлячої партії ще де-факто є, але на практиці все не так добре. Адже у ті 230 мандатів входять депутати-мажоритарники з Харківщини Олександр Куницький та Андрій Одарчненко, які втекли з України. Таким чином до розпаду більшості залишається всього кілька депутатів.

Громадська ініціатива «Голка» запитала у представників фракцій та груп ВРУ щодо того, чи готові вони утворити коаліцію разом зі «Слугами народу» і на яких умовах.

Заступниця голови фракції «Голос» Юлія Сірко каже, що монобільшості немає де-факто давно, а відтак «Слуги народу» регулярно користають з допомоги інших депутатських груп.

«Там уже давно неформальна коаліція з групами “Довіра”, “За майбутнє” та двома групами ОПЗЖ. Їм вже просто потрібно узаконити свої шлюбні відносини, бо виглядає це непристойно», – пояснює Сірко.

Очільник депутатської групи «Довіра» Олег Кулініч зазначає, що до них поки щодо цього питання офіційно не зверталися:

«Однак, якщо президент звернеться з ініціативою, яка є критично важливою для країни в умовах війни, ми готові обговорити це всередині нашої депутатської групи. Ми послідовно підтримували президента у ключових питаннях внутрішньої та зовнішньої політики від початку війни і продовжуємо це робити. У нашій групі всі депутати – мажоритарники, авторитетні та самодостатні. Важливі рішення ми завжди приймаємо колегіально, після ретельного обговорення ми формуємо спільну позицію через діалог. Щодо уряду, то в його нинішньому складі є багато фахових і професійних людей, з якими ми давно співпрацюємо і чию компетентність високо цінуємо. Водночас, у разі пропозицій щодо змін у його складі ми готові їх розглядати», – каже Олег Кулініч.

Голова депутатської групи «За майбутнє» Тарас Батенко теж відповів, що до них поки ніхто не звертався з такою пропозицією, але, якщо вона надійде, її розглянуть.

Народний депутат «Європейської солідарності» Микола Княжицький заявив, що коаліція можлива, але у його політичної сили є умови.

«Якщо президент скаже, що він готовий формувати уряд національної єдності, про що ми давно говоримо, то “Європейська солідарність” готова на коаліцію. Будувати коаліцію ми готові виключно з демократичними силами. Там не має бути проросійських сил. Усі бачать, що в часи війни загрози лише зростають, а фаховість зменшується. У коаліційному уряді, звісно, можуть бути і представники “Слуг народу”, їх у Верховній Раді значна кількість і тому уряд не може бути без їхніх представників. Ми усвідомлюємо виклики, які стоять перед державою і уряд національної єдності був і є необхідним», – наголошує Княжицький.

Щодо «Батьківщини», то народний депутат Сергій Власенко переконує, що наразі його фракція не може бути в одній коаліції зі «Слугами народу» через ідеологічні розбіжності.

“Це ж не просто портфелі в уряді поділити. Буде питання: а що далі? Як ми далі живемо? Коли у попередньому скликанні формувалася коаліція, то ми виписували вимоги два тижні. Звісно, тоді БПП, яке зараз є “Європейською солідарністю” їх не виконувало, а потім дивувалося, чому коаліція сиплеться. Загалом ми готові підтримати будь-яку проукраїнську політичну силу, яка підтримує наші вимоги. Ключове – це щоб виконувалася Конституція і щоб уряд, а не якісь там зовнішні експерти управляли. Нам треба покращувати свою економіку і реструктуризувати борги. Важливо не розпродувати державні підприємства. Тому питання коаліції – це питання того, чи можна домовитися про однакове бачення розвитку країни», – наголосив Власенко.