Володимир Зеленський наголосив, що діалог між сторонами триває

Українська та американська переговорні команди підтримують постійний контакт і найближчими днями можуть провести нову зустріч. Про це у п'ятницю, 16 жовтня, заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції після переговорів із європейськими лідерами на саміті Європейської ради у Брюсселі.

Відповідаючи на запитання про те, як він планує налагоджувати відносини з президентом США Дональдом Трампом, Зеленський наголосив, що діалог між сторонами триває.

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«Я знаю, наша команда з ними в постійному контакті. Думаю, найближчі дні домовляться про зустріч на тому чи іншому рівні», – сказав президент.

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Зеленський також розповів про співпрацю України з партнерами у сфері розвідки. За його словами, інформацією з Києвом діляться десятки країн, а така взаємодія суттєво посилилася за час повномасштабної війни. Водночас дані про пуски балістичних ракет із території Росії Україна отримує саме від Сполучених Штатів.

«Щодо балістики, саме виходи балістики, цю інформацію ми отримуємо від Сполучених Штатів Америки. Ну, тут, бачите, багато викликів і вони саме пов'язані з балістикою», – зазначив він.

Президент додав, що Україна працює над можливостями, які дадуть змогу зменшити залежність від партнерів у цьому питанні.

Зеленський також повідомив і про поступове відновлення швидкості супутникового зв’язку Starlink в Україні. За його словами, після запроваджених обмежень робота системи ще не повністю повернулася до необхідних параметрів. Проблеми зі зв’язком ускладнили виконання окремих військових завдань, зокрема перехоплення швидкісних безпілотників і забезпечення логістики на передовій.

Нагадаємо, 8 жовтня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наразі не бачить перспектив дипломатичного завершення війни Росії проти України. Головною перешкодою він назвав територіальні суперечки, зокрема небажання Владіміра Путіна відмовлятися від спроб окупувати всю територію Донецької області. Рубіо охарактеризував ситуацію як «глухий кут» і зазначив, що подальший розвиток подій залежатиме від переговорів або ескалації бойових дій.