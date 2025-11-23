Маркіян Лопачак - представник ВО "Свобода" у Львівській міськраді

Президент Володимир Зеленський нагородив орденом Богдана Хмельницького III ступеня секретаря Львівської міськради та майора ЗСУ Маркіяна Лопачака. Про це йдеться в указі президента №852, оприлюдненому Офісом президента.

Нагорода присвоєна «за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку», йдеться в документі.

Як повідомляв ZAXID.NET, в листопаді 2023 року президент Володимир Зеленський нагородив Маркіяна Лопачака орденом Данила Галицького.

Нагадаємо, Маркіян Лопачак з початку повномасштабного вторгнення Росії мобілізований до лав ЗСУ, виконував бойові завдання на фронті у складі 45-ї ОАБр у званні старшого лейтенанта. Секретарем Львівської міської ради Маркіяна Лопачака обрали у 2020 році, він є членом ВО «Свобода».

Орден Богдана Хмельницького III ступеня – державна нагорода України для військовослужбовців та працівників Збройних Сил України та інших військових формувань за бездоганне виконання військового та службового обов'язку. Її отримують за проявлені доблесть, честь, сміливість, ініціативу та мужність під час виконання бойових завдань, що сприяло успіху операції.