Президент підписав закон проти домашнього насильства

Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Про це повідомляється на сайті глави держави.
«Документом передбачається впровадження комплексного підходу до боротьбі з домашнім насильством, суттєве доповнення існуючих інструментів такої боротьби, введення нових визначень термінів та інших норм, спрямованих на покращення захисту потерпілих від домашнього насильства», - йдеться в повідомленні.
Зокрема, законом передбачено створення та забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства. Вперше в Україні ввели кримінальну відповідальність за домашнє насильство.
За словами народної депутатки Ірини Луценко, понад 3 мільйони дітей в Україні щороку спостерігають за актами насильства у сім'ї або є їхніми вимушеними учасниками. Відтепер, батьку чи мамі можуть обмежити спілкування з дитиною на кілька місяців, якщо побиття чи насильство сталося на очах дитини.
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