Торік у квітні Геннадій Шаповалов став командувачем військ оперативного командування «Південь»

Бригадний генерал Геннадій Шаповалов очолив українську команду в місії НАТО щодо координації постачання військової допомоги Україні (NSATU). Про це в неділю, 19 січня, повідомили президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Рустем Умєров.

«Бригадний генерал Геннадій Шаповалов працюватиме з нашими партнерами у Вісбадені, його завдання – це координація безпекової допомоги Україні», – заявив президент.

Очільник міністерства оборони України Рустем Умеров розповів що вже підписав відповідний наказ про призначення генерала Шаповалова. Умєров відзначив значний досвід бойового офіцера.

«За роки служби пройшов усі щаблі військової кар’єри – від командира танкового взводу до командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. У 2022 році він здобув звання бригадного генерала», – сказав міністр.

Зазначимо, NSATU – це місія НАТО, щоб координувати навчання та надання допомоги Україні у сфері безпеки. Місія NATO Security Assistance and Training for Ukraine(NSATU) була створена у німецькому Вісбадені в липні 2024 року. Місія налічує приблизно 700 військовослужбовців з країн-членів і партнерів НАТО.

Що відомо про Геннадія Шаповалова

Геннадій Шаповалов народився на Кіровоградщині у 1978 році. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а у 2012, так само з відзнакою – Командно-штабний інститут застосування військ Національного університету оборони України. Окрім цього, Шаповалов є випускником Національного університету «Острозька академія» за спеціальністю «Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії» та Військового коледжу Армії США, де готують старших офіцерів Сухопутних військ.

Наприкінці 2017 року Геннадій Шаповалов був нагороджений медаллю «За військову службу Україні».

Упродовж 2019-2021 років Геннадій Шаповалов очолював 59 ОМПБр, яка дислокується в Гайсині на Вінниччині. У 2022 році став начальником Головного управління військового співробітництва Збройних сил України. 20 червня 2023 року увійшов до складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України. У березні 2022 року Шаповалов отримав звання бригадного генерала.

16 квітня 2024 року бригадного генерала Геннадія Шаповалова призначили командувачем військ оперативного командування «Південь».

До слова, 19 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що новим керівником Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові стане 40-річний полковник, Герой України Роман Качур. Його кандидатуру в застосунку «Армія+» підтримали найбільше військових.